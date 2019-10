in foto: Foto di repertorio

È stato allontanato dalla casa che condivideva con la madre e il fratello per le continue violenze nei loro confronti. Non solo: non potrà avvicinarsi nemmeno ai luoghi da loro frequentati. Destinatario del provvedimento è un uomo di quarant'anni che da tempo, complice un abuso costante di alcol, rendeva impossibile la vita ai suoi familiari. Insulti, minacce, percosse: la madre e il fratello non si sentivano più al sicuro quando nell'abitazione c'era anche il 40enne, costantemente in preda all'ira e ubriaco. Proprio per questo motivo diverse volte i familiari avevano dovuto chiamare il 112 e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine perché si sentivano in pericolo.

Allontanato dalla casa familiare, le minacce alla madre e al fratello

Diverse volte il quarantenne si era scagliato soprattutto sul fratello, minacciato spesso di morte. Una volta durante una colluttazione gli aveva rotto un dente, mentre un'altra gli aveva morso un braccio. E così la quotidianità familiare, che avrebbe dovuto essere tranquilla e senza troppe preoccupazioni, era diventata costante elemento di angoscia. Ad agosto gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti nell'abitazione dopo l'ennesima chiamata e hanno trovato l'uomo che dava in escandescenze. Hanno provato a calmarlo ma sono stati a loro volta aggrediti. Adesso, atti alla mano, l'Autorità Giudiziaria ha esaminato il quadro della situazione e ha disposto la misura cautelare nei confronti del 40enne. Che non può né stare più in quella casa, né frequentare gli stessi luoghi della madre e del fratello.