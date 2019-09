in foto: Matteo Renzi e Roberto Giachetti

Roberto Giachetti ha deciso di dimettersi da consigliere comunale capitolino. Eletto nelle liste del Partito democratico e candidato sindaco alle ultime elezioni comunali, dove perse al ballottaggio con Virginia Raggi, l'ex radicale ha deciso di seguire Matteo Renzi nel nuovo partito ItaliaViva e presto formalizzerà anche l'addio al gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera dei Deputati in vista della nascita della nuova formazione politica. A Roma al suo posto, secondo le liste dei non eletti, dovrebbe entrare Anna Paola Concia, la prima dei non eletti. La diretta interessata sostiene di aver appreso la notizia dalle agenzie di stampa e di non aver intenzione, per il momento, di commentare le eventuali dimissioni del collega Giachetti. Non è chiaro se Concia entrerebbe in consiglio comunale, qualora accettasse, nel gruppo del Partito democratico o come rappresentante di Italia Viva.

Movimenti nel Pd romano: si attendono le decisioni di Casu

Da capire restano anche le intenzioni degli altri consiglieri comunali del Partito democratico, con la possibilità che qualcuno passi tra le fila di Italia Viva. Soprattutto, però, è attesa la decisione del segretario romano del Partito democratico, Andrea Casu, renziano della prima ora. Per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni e non è escluso che decida di seguire Matteo Renzi nella sua nuova avventura politica. E' probabile che molti militanti e dirigenti dell'area che fa riferimento a Luciano Nobili, deputato renzianissimo, passeranno nelle prossime settimane a Italia Viva. Ieri si è tenuta una riunione con gli attivisti dei circoli di Azione Civile alla quale erano presenti Ettore Rosato e proprio Nobili.