Tre ragazzi, amici, sono rimasti feriti, presi a calci e pugni davanti a una discoteca di via Cassia a Roma, dove la notte scorsa è scoppiata una rissa che ha coinvolto sei persone. A darsele di santa ragione tre moldavi e tre romeni, arrivati alle mani dopo una violenta lite, nata per futili motivi, che è poi degenerata. Paura tra i passanti e i clienti del locale usciti in strada per fumare una sigaretta, o per fare una pausa prima di reimmergersi nella musica a tutto volume, che, preoccupati per ciò che sarebbe potuto accadere, hanno dato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Roma Trionfale che hanno fermato i ragazzi e hanno cercato di farli calmare. I tre romeni, che hanno avuto la peggio per le percosse ricevute, sono stati medicati all'ospedale Sant'Andrea: uno ha avuto 30 giorni di prognosi per un'emorragia alla testa mentre gli altri due se la sono cavata con tre giorni a testa per lievi contusioni. I tre moldavi, tutti trentenni, sono stati invece denunciati per lesioni personali.