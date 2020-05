Capelli lunghi, cerette e barba, con la riapertura di parrucchieri, barbieri ed estetiste i clienti si sono messi in lista per prendere appuntamento dal proprio professionista di fiducia, per un restyling completo, dopo due mesi di chiusura per il lockdown. Oggi, a seguito dell'ultimo dcpm del Governo, anche a Roma si torna nei saloni di bellezza. La gioia del riaprire, tra le tante difficoltà del momento. Prenotazioni online, norme di distanziamento e sanificazioni, sono alcune delle novità a cui dovrà far fronte anche l'industria della cura del corpo. "Ogni sanificazione ci costa 400 euro" spiega Simone Bartorelli, parrucchiere del Centro. "Abbiamo orari stringenti, possiamo chiudere alle 21.30 ma la mattina dobbiamo aprire tardi", spiega Laura del Solarium Relaxa. "Avendo un negozio in centro ci serve a poco stare aperti la sera, neanche ci sono i turisti: avremmo bisogno di aprire la mattina presto".

Mascherine, igienizzazione e misurazione della temperatura corporea

"Tornare dal parrucchiere ci fa sembrare di essere di nuovo alla normalità, anche se non è totalmente così – spiega a Fanpage.it una cliente di un salone al centro di Roma – però è bello prenderci cura di noi stesse dopo questi due mesi e mezzo chiuse a casa". Il titolare ci mostra cosa viene utilizzato per accogliere i clienti: "Guanti, mascherine, camici monouso, carta monouso, rotoloni di carta". Al mattino prima dell'apertura si sanifica con alcol e candeggina, quando ci sono i clienti poi, igienizziamo tutte le superfici di contatto un po più spesso di quanto facevamo prima". Il plexiglass alla cassa impedisce il contatto diretto tra dipendente e clienti. "Oltre a queste misure che riguardano la sanificazione e la pulizia, a tutti i nostri dipendenti e clienti viene misurata la temperatura corporea all'ingresso utilizzando un termoscanner".

A cura di Alessia Rabbai e Filippo Poltronieri