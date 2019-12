Hanno rapinato un quattordicenne alla stazione ferroviaria di Prima Porta, prendendolo a calci e pugni anche in testa e lo hanno mandato in ospedale. I carabinieri della Compagnia Trionfale hanno arrestato uno dei giovani aggressori, un diciassettenne di Capena già conosciuto alle forze dell’ordine e stanno cercando di risalire agli altri responsabili. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre. Secondo le informazioni apprese l'adolescente si trovava nel piazzale davanti alla stazione di Roma Nord, quando, improvvisamente, è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, che discutevano tra loro in maniera animata.

Il pestaggio

Complici nelle intenzioni, lo hanno accerchiato in modo che non potesse scappare e lo hanno colpito prendendolo a calci e pugni, mentre uno di loro gli ha tolto dalle mani lo smartphone, poi si sono allontanati di corsa. A dare l'allarme il giovane che subito dopo l'accaduto si è rivolto alle forze dell'ordine. Ai carabinieri ha raccontato la violenza subita, fornendo loro dettagli importanti per individuare gli aggressori. Il quattordicenne a seguito delle percosse ricevute ha avuto bisogno di cure mediche. Soccorso e trasportato all’ospedale Gemelli, è stato trattenuta in osservazione per i colpi in testa, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Arrestato un diciassettenne

I militari in poco tempo hanno individuato il diciassettenne, il suo aspetto coincideva con le descrizioni fornite dalle persone ascoltate. Dopo averlo rintracciato, hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato gli indumenti indossati durante il pestaggio. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di rapina e portato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Aggrediscono una ragazza in strada e le rubano le chiavi di casa

Hanno aggredito una ragazza in strada e le hanno rubato le chiavi di casa. I carabinieri di Ostia hanno arrestato due ventiseienni senza fissa dimora, di cui uno già con precedenti. Ubriachi, poco prima avevano preso di mira un ragazzo, ferendolo al volto e impossessandosi, anche in questo caso, delle chiavi della sua abitazione. Ricevuta la segnalazione, i militari si sono messi sulle tracce e li hanno trovati. Finiti in manette, sono nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida. La giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario.