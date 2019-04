in foto: Immagine di repertorio

Rapina in una gioielleria nel quartiere Casilino di Roma, dove tre persone, tra le quali una donna hanno fatto irruzione all'interno di un negozio di via Casilina, all'altezza di Torre Maura. Come riporta Il Messaggero, i rapinatori sono entrati giovedì scorso 4 aprile nei locali armati di pistola, hanno aggredito il titolare e la commessa, minacciandoli di consegnargli denaro e gioielli. Il titolare aveva a disposizione una pistola detenuta regolarmente, ma alla vista dell'arma gli uomini lo hanno picchiato e gliel'hanno tolta di mano, per impedirgli di mandare a monte il loro piano. I tre, per mantenere sotto controllo la situazione, hanno legato la donna, per poi chiuderli entrambi dentro a uno stanzino. I rapinatori, sicuri di non essere scoperti, hanno agito in fretta, portando via tutto quello che trovavano a disposizione: il bottino ottenuto ammonta a 200mila euro di oggetti preziosi tra cui quattro rotoli di velluto pieno di oggetti di valore. Una volta ripulite le vetrine e la cassa, i tre ladri si sono dati alla fuga, portandosi via anche la pistola di proprietà del titolare.