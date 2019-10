in foto: Immagine di repertorio (Polizia di Stato)

Paura alle Poste nel quartiere di Centocelle a Roma, dove un rapinatore dall'accento romano ha fatto irruzione con il volto coperto da una maschera di cartone. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, negli uffici di viale della primavera. L'uomo è entrato all'interno dei locali affollati dai clienti e subito dopo ha estratto una pistola, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnargli il denaro in contante che avevano a disposizione. Secondo le informazioni apprese l'uomo sarebbe riuscito a portarsi via solo 200 euro, poste su un bancone, come resto destinato a un cliente. Il rapinatore ha tenuto a bada i presenti, mentre afferrava i soldi, per poi darsi alla fuga, scomparendo in pochi secondi.

Caccia al rapinatore con la maschera

A dare l'allarme il personale delle poste, che terrorizzato dall'episodio appena vissuto ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Ricevuta la telefonata, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tor Pignattara. I poliziotti hanno ascoltato i dipendenti, per cercare di raccogliere informazioni utili per rintracciare l'autore del gesto. Gli agenti, che indagano sul caso, stanno passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità del rapinatore. Al momento non sono ancora note le sue generalità. Ora è caccia all'uomo con la maschera: le forze dell'ordine lo stanno cercando.