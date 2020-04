in foto: Immagine di repertorio

Rapina al supermercato ‘Natura Si' di via Portuense. Stando a quanto riporta la questura di Roma, alle 19 di ieri un uomo è entrato all'interno del negozio, ha minacciato la cassiera dicendo di avere un'arma e si è fatto consegnare tutto l'incasso, oltre 200 euro in contanti. Il rapinatore è poi fuggito e nessuno tra i clienti e i dipendenti è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti. Il rapinatore non è ancora stato rintracciato dalle forze dell'ordine.

Rapina a Conca D'Oro: prende a pugni una ragazza e le ruba il cellulare

Due giorni fa, martedì 31 marzo, una donna di 43 anni è stata arrestata poco dopo le 22, in via Monte Cervialto a Roma. La donna ha rubato lo smartphone a una ragazza per strada dopo averla colpita al volto con un pugno. Stando a quanto ricostruito, la vittima ha immediatamente allertato il 122 e sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Volanti che hanno rintracciato la 43enne e l'hanno arrestata. La vittima ha potuto riavere immediatamente il suo cellulare. Nel corso della stessa giornata un minorenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato Casilino sempre per una rapina. Assieme a un complice avrebbe aggredito, picchiato e minacciato di violentare una donna all'interno di un appartamento in cui si erano introdotti. Dopo aver rubato gioielli e circa 800 euro, sono fuggiti a bordo di un'automobile. Il ragazzo è stato accompagnato nell'Istituto Penitenziario di Casal del Marmo.