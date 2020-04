in foto: Rapina alla Conad – Foto Facebook ’Gatto Silvestro’

Rapina nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile, al supermercato Conad di piazza Balsamo Crivelli, zona Casal Bruciato a Roma. Stando a quanto riferiscono i carabinieri, due uomini con volto coperto con mascherine e sciarpe sono entrati all'interno del supermarket, hanno minacciato una delle cassiere, si sono fatti consegnare l'incasso di giornata e sono scappati a bordo di una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Prenestina e gli uomini del Nucleo operativo di Piazza Dante. I due rapinatori sono ancora ricercati al momento. Non è ancora chiaro quanti soldi siano riusciti a portare via dal negozio.

Rapina in un ristorante sulla spiaggia: il titolare rincorre il ladro

I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un ragazzo di 30 anni di Passoscuro, con precedenti penali, per aver rapinato un ristorante della zona. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. I militari della stazione di Passoscuro hanno notato due persone che stavano discutendo davanti a un ristorante del lungomare: il proprietario del locale stava cercando di trattenere il 30enne. Quest'ultimo è riuscito a divincolarsi e a scappare sulla spiaggia. Inseguito dai militari, è stato bloccato poco dopo ed è stato denunciato, come detto, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, sarebbe entrato all'interno del ristorante per rubare alcuni alimenti. Al momento si trova agli arresti domiciliari.