in foto: Immagine di repertorio

Aveva messo a segno dieci rapine in venti giorni in dieci diverse farmacie. Un uomo di 46 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina a seguito di lunghe e complesse indagini che hanno portato alla sua individuazione. Il 46enne si trovava già in carcere a Viterbo per un'altra rapina commessa il 31 gennaio quando gli agenti hanno scoperto che era l'autore di altri furti effettuati nel quadrante sud-est della capitale, soprattutto nel comune di Ariccia. E così adesso, oltre che a rispondere della rapina per la quale è stato già arrestato, dovrà essere processato per altre dieci.

Dieci rapine in venti giorni, le vie prese di mira dal ladro

Via della Bella Villa, Viale Alessandrino, Via delle Palme, Via Polia, Via Casilina, Via S. Giovanni Bosco, Via Alberto da Giussano, Via Ferraironi sono le strade che sarebbero state prese di mira dall'uomo, che agiva sempre con lo stesso modus operandi. Cappuccio della felpa in testa, sciarpa a coprire il volto e coltello in mano, entrava nelle farmacie e si faceva consegnare l'incasso dai farmacisti. Poi, si allontanava a piedi. E non era mai stato preso.

Arrestato ladro seriale di farmaice, era già in carcere

Le indagini, coordinate dai carabinieri delle stazioni di Roma Alessandrino e Centocelle, sono iniziate a gennaio, quando i farmacisti hanno iniziato a denunciare. Dopo i numerosi furti da loro subiti hanno cominciato a chiedere risposte concrete ai loro rappresentanti di categoria, stanchi di dover subire continuamente rapine. Il responsabile è stato individuato dopo aver sentito le vittime e incrociato le loro testimonianze. Analizzando poi i filmati di videosorveglianza sono riusciti a individuare il 46enne come l'autore materiale delle rapine. Decisiva è stata anche un'impronta trovata in una delle farmacie e analizzata dal Ris di Roma, che apparteneva senza dubbio all'uomo.