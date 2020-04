in foto: Virginia Raggi

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha prorogato fino a lunedì 13 aprile tutte le ordinanze anti-contagio. In praticolare, quindi, rimarranno chiuse al pubblico parchi, ville, aree gioco e sarà confermato il divieto di accesso alle spiagge del Litorale Romano ed a quelle della Riserva Statale in gestione a Roma Capitale (Pinete di Castel Fusano e Acqua Rossa). Inoltre resteranno aperte ventiquattro ore su ventiquattro le zone a traffico limitato di Trastevere, del Triedente e del Centro Storico e rimarranno gratuiti i parcheggi sulle strisce blu in tutta la città. La misura, spiega il Campidoglio, "è stata decisa per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali". Rimarranno chiusi anche i centri anziani di tutta la città.

Raggi lancia il sito RomaAiutaRoma

Oggi la prima cittadina ha anche presentato il sito RomaAiutaRoma, che raccoglie tutte le informazioni relative all'emergenza coronavirus, e nello specifico numeri utili, tutte le ordinanze e i provvedimenti e in generale i servizi offerti dal Campidoglio e dalle associazioni. "Sarà soprattutto una piattaforma con cui i cittadini potranno interagire. Sarà possibile, infatti, segnalare criticità e bisogni, offrire servizi per la comunità, conoscere tutti i contenuti che Roma Capitale sta rendendo disponibili giorno dopo giorno per portare la cultura e lo svago direttamente nelle case dei cittadini. Durante queste giornate delicate ognuno sta facendo la propria parte. C'è chi è impegnato in prima linea e chi sta aiutando la collettività rimanendo a casa per contenere e frenare il contagio. Questa piattaforma digitale vuole coinvolgere tutti. Perché solo insieme, con determinazione e responsabilita', riusciremo a superare questa emergenza".