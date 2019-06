in foto: Virginia Raggi alla presentazione della campagna contro l’abbandono estivo dei cani

Al via la terza campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono estivo dei cani a Roma. "Se abbandoni, sei complice!", lo slogan della campagna, che vede come testimonial il cane Benji e l'attore romano Stefano Fresi. Sono previsti mille manifesti, anche sul retro dell'autobus, spot radio e sui social network. L'obiettivo del progetto non è solo combattere l'abbandono dei cani durante il periodo delle vacanze estive, ma favorire l'adozione dei cuccioli ospiti nei canili di Roma della Muratella e di Ponte Marconi. "Abbandonare un cane non solo è disumano ma è un reato. Ricordiamo che adottare un cane è un atto d'amore che arricchisce le famiglie e gli stessi cani. Noi stiamo puntando sulle campagne contro l'abbandono dei cani con i due gestori dei canili di Muratella e Ponte Marconi. Quest'anno sono entrati nei due canili 810 animali 513 sono stati affidati, 210 sono stati ricongiunti alle loro famiglie. Ricordo anche che Roma ha una spiaggia per cani a Ostia", ha dichiarato nel corso della conferenza stampa la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

A fare da sfondo alla campagna è largo Ravizza a Monteverde, dove c'è la statua del cane Angelo, che fu torturato e ucciso a Sangineto in Calabria. "Roma ci dice che non bisogna abbandonare gli animali, perché se abbandoni sei complice. Ed è vero. Agli animali si può soltanto voler bene, accarezzarli e coccolarli salvarli dai canili, portarseli a casa e dargli tutto l'affetto che meritano, perché te ne danno altrettanto. Evviva chi non abbandona i cani e chi si adopera per restituire a questi animali una vita nuova", ha dichiarato Fresi.