in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo è stato preso a botte perché gay. Autori del pestaggio sarebbero quattro coetanei, che lo hanno bloccato e aggredito in strada nei pressi della stazione Rebibbia, capolinea della metropolitana linea B di Roma. Vittima dell'aggressione un quattordicenne romano. Secondo le informazioni apprese l'episodio di violenza è successo nella mattinata di oggi, giovedì 23 gennaio. A segnalare l'accaduto la mamma della vittima: "Quattro adolescenti di sedici anni hanno fatto un'azione purgativa a mio figlio, colpendolo in volto e sul corpo". "Vieni qui, sembri una femminuccia, adesso te la facciamo pagare" avrebbero detto gli adolescenti prima di scagliarsi contro di lui con violenza.

Picchiato dai bulli perché gay

Secondo quanto raccontato dalla donna, il giovane sarebbe stato preso di mira e accerchiato dai bulli "per i suoi capelli lunghi e lo zaino colorato". Mamma e figlio a seguito dell'aggressione si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Petrini. Il paziente, visitato dal medico di turno, ha riportato contusioni ed escoriazioni, oltre al trauma emotivo subito e ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. La donna ha detto che è intenzionata a sporgere denuncia alle forze dell'ordine: "Basta, l'omofobia da me non passa!"