in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo di diciassette anni è stato trovato morto all'interno del cortile privato di un palazzo nel quartiere Aurelio di Roma. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, sabato 26 ottobre, poco prima delle ore 15, in via Savorelli. Una tragedia che ha scosso gli abitanti. Secondo le primissime informazioni ancora in corso d'accertamento, il giovane sarebbe precipitato da una finestra che da sulle scale del palazzo, all'altezza del quarto o quinto piano. A dare l'allarme i residenti che hanno notato ciò che sembrava essere la sagoma di una persona priva di coscienza riversa a terra. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. I paramedici giunti sul posto a sirene spiegate non hanno potuto fare nulla per salvarlo, a causa delle gravi ferite riportate dall'impatto con il suolo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Aurelio che stanno svolgendo gli accertamenti necessari al caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.