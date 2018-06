Ha aggredito un ragazzo di 21 anni che passeggiava in via dei Ginepri, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Poi lo ha colpito violentemente con pugni al volto e gli ha rubato il telefonino. A compiere il gesto un ragazzo italiano, di 16 anni, spalleggiato da 5 complici. La scena è stata notata da alcuni passanti che, sconcertati, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il giovane e lo hanno portato nel Centro di Detenzione per Minori di via Virginia Agnelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I militari hanno riconsegnato il telefonino rubato al giovane. La vittima ha subito diverse escoriazioni a causa dei colpi ricevuti ed è stata soccorsa con le cure mediche necessarie.

Colpisce un passante e gli ruba il telefonino: fermato dai carabinieri

Secondo le informazioni raccolte, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada, senza alcun pretesto: due giovani connazionali del Bangladesh stavano passeggiando e parlando tra loro in tranquillità, quando il 21 enne è stato colpito e derubato. Fortunatamente la vittima, nonostante le percosse ricevute, è riuscita a bloccare il ragazzo, un adolescente romano, e a consegnarlo alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri tra i presenti, il ragazzo era stato supportato da 5 complici, suoi coetanei, che sarebbero scappati a piedi prima dell'arrivo delle gazzelle. Il ragazzo è stato fermato mentre sono ancora in corso le indagini per l'identificazione degli altri membri del gruppo.