in foto: Via Giolitti a Roma

Un ragazzo cinese di circa 30 anni è stato accoltellato alla gola in via Giolitti, accanto alla stazione Termini di Roma. Stando a quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20 di ieri, mercoledì 23 ottobre. Due i responsabili, che prima hanno colpito il ragazzo e poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Il 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e ora si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. Avrebbe riportato, oltre al profondo taglio alla gola, anche diverse fratture. Quando è stato soccorso non era cosciente.

Sconosciuti restano i motivi dell'aggressione

Il fatto sarebbe avvenuto esattamente all'altezza del civico 36 di via Giolitti, praticamente davanti all'entrata del Mercato Centrale. Per ora i motivi dell'aggressione restano ignoti: dalla lite scoppiata per futili motivi alla rapina, le prime ipotesi degli investigatori. Come detto, i due responsabili hanno fatto perdere le loro tracce e sono tuttora ricercati dalle forze dell'ordine.

Reagisce a una rapina e gli sparano in testa: altra aggressione a Roma

Un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un colpo di pistola alla testa dopo aver reagito a una rapina. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 di ieri in via Teodoro Mommsen, zona Colli Albani nei pressi del parco della Caffarella. Stando a quanto si apprende, il 25enne si trovava in compagnia della fidanzata quando due persone si sono avvicinate, hanno colpito la ragazza in testa e hanno rubato il suo zaino. Il fidanzato ha reagito e i due malviventi gli hanno sparato in testa.