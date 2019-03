Un tentativo di rapina a colpi di pietra e bastone è stato sventato dai carabinieri a Roma. L'episodio è accaduto ieri sera tra via Emanuele Filiberto e piazza Vittorio Emanuele II. La vittima della tentata rapina è un ragazzo di 24 anni originario del Mali: era stato affrontato una prima volta da due rapinatori all'uscita della fermata metro Manzoni. I due malviventi, entrambi di nazionalità marocchina, lo avevano picchiato con un bastone per farsi consegnare il portafoglio e il cellulare. Il 24enne era però riuscito a fuggire. Uno dei due rapinatori, quello che ha sferrato la bastonata, è fuggito. L'altro però ha insistito nel suo tentativo: armatosi di una grossa pietra ha iniziato a inseguire la sua vittima lungo via Emanuele Filiberto.

Il giovane aggredito è finito in ospedale per una ferita alla testa

Qui per fortuna un carabiniere che stava prendendo servizio ha visto il giovane con la pietra e ha subito dato l'allarme ai suoi colleghi. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a bloccare e ad arrestare il rapinatore, che nel frattempo aveva raggiunto la sua vittima e aveva dato vita con lui a una breve colluttazione. In manette è finito un coetaneo della vittima, con precedenti e senza fissa dimora: è accusato di rapina e lesioni personali. Il 24enne aggredito è stato portato all'ospedale San Giovanni Addolorata dove è stato medicato per una ferita alla testa che gli ha procurato un trauma cranico: la prognosi per lui è di dieci giorni. I carabinieri stanno adesso proseguendo le indagini per cercare di rintracciare anche il complice del rapinatore, che ha sferrato la bastonata al 24enne.