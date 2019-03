Incidente sfiorato a Roma, dove un pullman, in assenza del suo conducente, si è mosso e stava per investire i passeggeri che si trovavano in prossimità del torpedone. L'episodio è accaduto nella serata di lunedì scorso 25 marzo, ad un mezzo in sosta lungo via XX Settembre. A scongiurare la tragedia il pronto intervento di tre autisti Atac che hanno notato la scena che si sono precipitati evitando quello che avrebbe potuto rivelarsi un brutto incidente. A darne notizia l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, pubblicando un post apparso su Facebook. E. D., in servizio sulla linea bus 16, si è accorto del pericolo e ha attirato l'attenzione di altri due colleghi – A. R. e M. F. – presenti al capolinea con un mezzo di soccorso.

"Soltanto il loro tempestivo intervento ha scongiurato la collisione con le auto e con alcuni passeggeri in attesa alla fermata" si legge nel post. Secondo le informazioni apprese da Atac, M.F. ha iniziato a correre verso il bus in movimento, riuscendo a fermarlo grazie a due cunei blocca-ruote presenti sul mezzo di soccorso, mentre gli altri due autisti cercavano di salire a bordo dalla porta anteriore. Un'operazione di pronto intervento perfetta, un vero lavoro di squadra tra colleghi. Messo in sicurezza il pullman, è tornato il conducente che successivamente ha ammesso di aver dimenticato di inserire il freno di stazionamento mentre era andato al bagno di bordo.