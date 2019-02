in foto: Immagine di repertorio

Hanno provocato un incidente stradale ferendo gravemente un motociclista e sono scappati, ma la polizia locale di Roma Capitale li ha rintracciati e denunciati. Il sinistro è accaduto nella tarda serata del 21 febbraio scorso in via Luigi Settembrini, nel quartiere Prati a Roma. Si tratta di tre giovani di nazionalità francese, rintracciati prima che lasciassero il territorio nazionale. I poliziotti del I gruppo ‘Prati' sono intervenuti a seguito della segnalazione di uno scontro tra un veicolo a due ruote e un'auto, con una vittima, un ragazzo di 23 anni caduto dalla moto che aveva riportato gravi traumi e lesioni a seguito dell'incidente. Secondo le ricostruzioni svolte dalla polizia locale la macchina ha urtato con violenza il motociclista e lo ha scaraventato contro una vettura in sosta. Il conducente dell’auto, un'Alfa Romeo, è scappato, lasciando a terra il ragazzo ferito senza prestargli soccorso. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, riportando lesioni gravissime. Le indagini per risalire ai responsabili sono partite dall'auto coinvolta nell'incidente: i poliziotti hanno scoperto che era stata presa a noleggio, da un cittadino di nazionalità francese in un'agenzia nei pressi dell’Aeroporto di Fiumicino. Dalle successive verifiche, non riscontrando alcuna “dichiarazione di ospitalità” a nome dell'intestatario del contratto di noleggio presso le attività ricettive della Capitale, gli agenti hanno assunto informazioni dalla Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Fiumicino, grazie alla quale sono venuti a conoscenza che lo stesso nome aveva prenotato un volo per il giorno 24 febbraio.

Incidente stradale a Prati: un motociclista ferito è grave

I poliziotti, per evitare che il responsabile lasciasse l'Italia prima che venisse individuato, hanno intrapreso ulteriori e complesse indagini, con l'aiuto dei caschi bianchi del Gruppo Centro, ex "Trevi". L'autovettura è stata trovata nelle vie del Centro Storico, in zona piazza di Spagna. Dopo diverse ore di appostamento gli agenti hanno fermato tre persone, due uomini ed una donna, tutti di nazionalità francese, mentre salivano a bordo del veicolo. I tre sono stati portati presso l'ufficio di fotosegnalamento del Comando di via della Consolazione. L.B., 22enne, è stato denunciato per i reati di lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso. Gli altri due giovani sono indagati in concorso per il reato di omissione di soccorso mentre l'auto è stata sequestrata.