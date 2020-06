in foto: Foto di repertorio

Ha picchiato il suo cliente, lo ha spinto sul balcone chiudendolo fuori e poi gli ha rubato tutto. È accaduto nella notte a Roma in via Micucci. Protagonista una prostituta di 32 anni, che è stata arrestata poco dopo e portata in carcere. Le accuse di cui dovrà rispondere sono molto gravi, si va dal sequestro di persona alla rapina aggravata. La donna è stata portata in carcere dopo la convalida dell'arresto, è caccia ai complici – un uomo e una donna – che l'hanno aiutata nella rapina.

Tutto è cominciato quando la donna con il cliente sono entrati nell'affittacamere di via Micucci per consumare un rapporto sessuale. Una volta nella stanza, lei lo ha aggredito e spinto sul balcone, dopodiché ha abbassato la serranda e chiuso la finestra per impedirgli di entrare. Una mossa fatta appositamente per rubargli tutto senza essere disturbata. Oltre ai soldi, la donna ha preso anche le chiavi della macchina dell'uomo per fuggire e allontanarsi il più possibile. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari che l'hanno vista scappare, insieme a lei ci sarebbero stati due complici, un uomo e una donna.

L'uomo rapinato ha chiamato il 112 ed è stato raggiunto poco dopo dalle pattuglie degli agenti del commissariato Romanina e del commissariato Casilino. Le indagini hanno permesso di rintracciare la macchina in breve tempo grazie al navigatore satellitare. La donna è stata fermata poco dopo con un'amica in via San Giusto: portata in Questura, è stata identificata dalla vittima come colei che lo ha rapinato. Non è chiaro se la donna che era con lei fosse coinvolta o meno nella vicenda: al momento sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. Il terzo complice, un uomo, non è stato ancora identificato.