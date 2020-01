in foto: Foto di repertorio

Prorogato fino a domani, giovedì 16 gennaio, il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti ed a tutti i diesel. La Sindaca Virginia Raggi ha disposto un prolungamento del blocco della circolazione a tutti i veicoli diesel. Resta in vigore anche lo stop dei veicoli più inquinanti. La proroga dell'ordinanza si è resa necessaria a causa dei valori di Pm10, le cosiddette polveri sottili, che continuano ad essere molto elevati in diverse zone della città. In molte centraline Arpa, infatti, si registrano livelli superiori a quello consentito dalla legge di 50 millesimi di grammo al metro cubo.

Stop di tutti i diesel all'interno della Fascia Verde

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nelle giornate del 15 e del 16 Gennaio 2020 nella Z.T.L. “Fascia Verde”,

dalle ore 7.30 alle ore 20.30 per:

– Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1

– Autoveicoli Benzina Euro 2;

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

– Autoveicoli DIESEL EURO 3;

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

– TUTTI GLI AUTOVEICOLI DIESEL appartenenti alle classi ambientali di omologazione EURO 4 e successive.

Per domenica 19 gennaio, inoltre, è confermata la domenica ecologico e lo stop di tutti i veicoli a motore nell'ambito della prima domenica ecologica dell'anno. Non è escluso, però, che l'ordinanza possa essere estesa anche alla giornata di sabato e a quella di lunedì della prossima settimana. Si attendono aggiornamenti nel pomeriggio di domani.