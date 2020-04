in foto: Foto di repertorio

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha prorogato fino a domenica 3 maggio tutte le ordinanze per il contrasto al coronavirus e in ottemperanza a quanto deciso nei decreti varati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Resteranno quindi aperte notte e giorno tutte le ztl (Trastevere, Tridente e Centro Storico) e i parcheggi sulle strisce blu saranno gratuiti. Resteranno chiusi i centri sociali per anziani e sarà vietato accedere a tutte le spiagge del litorale di Roma Capitale.

Chiusi parchi e spiagge, per bus e metro orario estivo

Il Campidoglio ribadisce che l'apertura dei varchi ztl è stata decisa "per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. La sosta tariffata sarà gratuita su tutto il territorio capitolino". Viene inoltre prorogata la "sospensione delle attività di gruppo nei centri residenziali, semiresidenziali, socio-assistenziali e ludico-ricreativi gestiti da Roma Capitale, in convenzione e privati, tra cui Centri Alzheimer, centri diurni, laboratori destinati a persone anziane, persone disabili e minorenni, ludoteche e centri di aggregazione giovanile". Resta in vigore fino al 3 maggio la sospensione del servizio notturno del trasporto pubblico e la riduzione di metro, bus e tram, che seguiranno ancora l'orario estivo. Fino al 3 maggio 2020, infine, resteranno chiusi al pubblico anche parchi, ville e aree gioco all'interno del territorio di Roma Capitale.