Era pronto ad invadere le piazze di spaccio di Roma con la marijuana: un ragazzo di 18 anni, un cittadino albanese, è stato arrestato quest'oggi dai carabinieri di Frascati e da quelli di Tor Vergata nell'ambito di una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona di Torre Jacova il 18enne, seguito dai militari dell'Arma, dopo un lungo girovagare è arrivato nei pressi di una villetta, nella quale risiede e dove i carabinieri hanno fatto scattare il blitz antidroga.

I militari dell'Arma hanno sottoposto l'abitazione ad un'ispezione approfondita, rinvenendo, ben nascosti, 75 grossi sacchi di cellophane che, al loro interno, contenevano ben 1.350 chili di marijuana, pronta ad invadere la Capitale. Per il 18enne albanese, incensurato, è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: per lui si sono aperte le porte del carcere romano di Regina Coeli. I carabinieri hanno, ovviamente, posto sotto sequestro l'ingente quantitativo di droga, in attesa delle disposizioni in materia dell'Autorità Giudiziaria competente.