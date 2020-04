Come è già accaduto per le le festività di Pasqua, Pasquetta e del 25 aprile, anche il primo maggio gli esercizi commerciali e i negozi di generi alimentari rimarranno chiusi a Roma e nel Lazio. L'ordinanza emessa dalla Regione Lazio riguardo la disciplina oraria dei negozi è stata prorogata fino al 3 maggio. Tutti chiusi il primo maggio per il giorno di festa, mentre per i restanti giorni della settimana rimane valido l'orario 8.30 – 19 dal lunedì al sabato e dalle 8.30 alle 15 la domenica. Uniche eccezioni sono le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le aree di servizio. Chi deve fare la spesa, quindi, è bene che non si riduca all'ultimo, magari poi rimanendo di sasso se trova il supermercato chiuso proprio il primo maggio.

Roma si prepara alla Fase 2 del lockdown

Il 20 aprile nel Lazio hanno riaperto le librerie, mentre a partire dal prossimo 18 maggio riapriranno i negozi. Per quanto riguarda bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, bisognerà invece attendere ancora di più: al momento la data è fissata al primo giugno. Tutte queste aperture dovranno avvenire ovviamente rispettando le misure di sicurezza disposte dal Governo: distanze interpersonali di un metro tra una persona e l'altra, ambienti sanificati, guanti e mascherine obbligatorie, ingressi contingentati e tempo limite nel quale stare all'interno dei negozi. Tutte queste misure sono state prese al fine di evitare assembramenti: si tratta di primi step mediante i quali dovrebbe partire la Fase 2 dell'emergenza coronavirus, sperando ovviamente che – data la maggiore libertà di movimento – i contagi non comincino a risalire.