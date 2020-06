Arrivano a Roma altri 500 scooter elettrici in sharing. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, li ha presentati questa mattina a Ponte Milvio. Il nuovo operatore è spagnolo e si chiama Acciona. "Ampliamo ancora l'offerta dei servizi di sharing nella nostra città con l'ingresso di un'azienda leader nel settore dell'economia sostenibile e dell'energia rinnovabile. Roma vuole diventare sempre più capitale dello sharing. E' evidente che le nostre città devono cambiare non possiamo permetterci di avere un traffico privato così elevato. Dopo il Covid abbiamo avuto un'impennata dell'utilizzo di questi mezzi perche' garantiscono il distanziamento sociale. Nessuno dirà che gli scooter e i monopattini sostituiranno le metropolitane, infatti stiamo lavorando in parallelo", ha dichiarato la sindaca Raggi.

I costi del nuovo servizio di sharing

Per festeggiare l'arrivo a Roma gli scooter Acciona saranno gratuiti per tutta la giornata del 16 luglio. I primi 20 minuti di guida, inoltre, saranno gratis per tutti i nuovi iscritti. Costeranno da 0,29 euro al minuto fino a 0,40 euro al minuto a seconda della modalità di guida scelta (S,C o X), cioè Standard, con velocità fino a 50 chilometri a Roma, Custom, 80 chilometri all'ora e Xtra, 100 chilometri all'ora. Sarà possibile cambiare modalità di guida durante il viaggio. Le moto saranno dotate di caschi, sotto-caschi usa e getta, salviette umidificate per pulire sella e manubrio, gel idro-alcolico per pulire le mani. Sarà possibile viaggiare in tutte le zone della città, ma per parcheggiare il veicolo sarà necessario rientrare nelle zone incluse nel servizio (centro storico e alcuni altri quartieri).

"Il mezzo condiviso è il futuro. Ringraziamo il nuovo operatore grazie al quale rafforziamo un servizio utile, funzionale e in linea con la nostra visione di mobilità sostenibile e condivisa. Lo sharing è una priorita' per la nostra amministrazione e, soprattutto ora, rappresenta un'alternativa importante di trasporto per muoversi in una grande città come Roma, contribuendo a ridurre la congestione stradale e le emissioni inquinanti", ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Pietro Calabrese.