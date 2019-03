Roma, prendono a calci e pugni un mendicante per rapinarlo di 15 euro: tre arresti

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Roma con l’accusa di rapina. Hanno preso a calci e pugni un ragazzo di 27 anni che stava chiedendo l’elemosina in via Flaminia per rapinarlo dei pochi soldi che era riuscito a racimolare: appena 15 euro. Il mendicante è stato poi portato in ospedale per le varie contusioni riportate nell’aggressione.