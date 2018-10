Roma è stata premiata come Medaglia d'oro al Valor Militare per la Resistenza. La Presidenza della Repubblica ha conferito ufficialmente, con decreto del 16 luglio 2018, la massima onorificenza alla Capitale. "La Città eterna, già centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblica romana, per 271 giorni contrastò l'occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime", si legge sul sito del Quirinale nelle motivazioni che hanno spinto a conferire l'onorificenza alla città. "Più volte Roma nella sua millenaria esistenza aveva subito l'oltraggio dell'invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio, determinazione. Nella strenua resistenza di civili e militari a Porta San Paolo, nei tragici rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle Fosse Ardeatine e di Forte Bravetta, nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture nelle carceri di via Tasso e delle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite, i partigiani, i patrioti e la popolazione tutta riscattarono l'Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati, Roma diede inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di Capitale d'Italia. 9 settembre 1943 – 4 giugno 1944", spiega il Quirinale.

L'Anpi: "Roma è stata e resterà antifascista"

"Questa notizia rende lustro a Roma, ai suoi partigiani combattenti, alla popolazione civile, ai suoi caduti, alle figlie ed ai figli migliori della città che ne hanno scritto la pagina più importante della sua storia recente facendone una capitale resistente e ribelle. Come la storia ha scritto settantaquattro anni fa: Roma è stata, è e resterà sempre antifascista", commenta l'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani. "Su iniziativa della presidenza di Fabrizio De Sanctis (idealmente appoggiata da tutte le associazioni ed istituti di ricerca della Casa della Memoria e della Storia), l'Anpi ha promosso e presentato nelle sedi competenti del Ministero della Difesa una ricerca documentale realizzata dallo storico Davide Conti ed attraverso il lavoro del delegato dell'Anpi Nazionale Carlo Buscalferri presso la Commissione istituita dal Ministero della Difesa ha seguito l'intero iter procedurale fino al raggiungimento di un risultato che sancisce in modo definitivo la centralità della Resistenza antifascista come impianto valoriale essenziale nella storia contemporanea della Capitale d'Italia", si legge ancora.