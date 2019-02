in foto: I tifosi del Porto sfilano per le vie del centro storico di Roma

In vista della partita di Champions League di questa sera allo stadio Olimpico, molti tifosi del Porto stanno trascorrendo le ore che precedono l'inizio del match a passeggio per le vie del centro storico di Roma. In particolare a Fontana di Trevi un corteo di portoghesi, circa un centinaio di persone in tutto, sta sfilando davanti ai turisti creando qualche disagio. In particolare i tifosi intonano cori per la loro squadra, sventolano bandiere e bevono birra.

In teoria lo stop alla vendita di alcol nel tridente del centro storico è valido dalle ore 19. Si legge così nel comunicato diffuso dalla questura di Roma e diffuso, come volantino, a tutti i tifosi portoghesi arrivati a Roma: "Da 3 ore prima dell’inizio dell’incontro e sino a 2 ore dopo sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti, mentre sarà vietata dalle ore 19.00 odierne e sino alle 07.00 del 15 febbraio nell’Area Tridente e Piazzale delle Canestre".