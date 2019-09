in foto: Il ponticello crollato a Santa Maria di Galeria

Un ponticello è crollato sotto al peso di un camion a Roma. A rimanere ferito l'autista, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. La vicenda è accaduta verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 25 settembre in via Boccioleto a Santa Maria di Galeria a Roma. Si tratta di una piccola strada di campagna conosciuta e percorsa soprattutto dai residenti. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 13 quando il camion che trasportava un pesante carico di terra ha transitato lungo il tratto di strada interessato all'incidente, fino a trovarsi a passare sul ponticello che è crollato sotto il suo peso, quando ancora il mezzo lo stava occupando. Il camion è sprofondato, sotto il ponte scorre il torrente Arrone.

Conducente resta intrappolato nel mezzo

Tragedia sfiorata per l'autista alla guida del camion, che è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, mentre il ponte sotto di lui progressivamente crollava. Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Monte Mario, i vigili del fuoco, la protezione civile e il personale sanitario del 118. L'uomo con non poca difficoltà è stato estratto dal veicolo, rimasto sospeso verticalmente all'interno della voragine sottostante che si è aperta con il crollo del ponticello.

Ferito ma non è grave

I pompieri lo hanno recuperato e messo in salvo, per poi affidarlo alle cure dei paramedici che lo hanno portato al Policlinico Gemelli di Roma. Arrivato al pronto soccorso in codice giallo, il paziente è stato sottoposto agli accertamenti necessari al caso le sue condizioni di salute sono buone, è rimasto ferito, ma non gravemente.