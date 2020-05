in foto: La volpe ferita dal veterinario (Foto della Polizia di Stato)

Una volpe vagava sola, spaventata e gravemente ferita sul Grande Raccordo Anulare. A salvarla gli agenti della Polizia Stradale, in transito con una pattuglia, durante i quotidiani controlli sul territorio, che hanno fermato il traffico per raggiungerla. L'hanno notata nei giorni scorsi all'altezza del chilometro 17. Foxy, questo il nome dell'esemplare di circa due anni. Quando i poliziotti di Settebagni l'hanno presa in custodia non stava bene e per lei le cure sono state inevitabili. Gli agenti l'hanno presa e trasportata presso il vicino pronto soccorso veterinario di via Salaria.

Volpe investita rimasta gravemente ferita

Il veterinario ha spiegato che la volpe presentava traumi conseguenti ad investimento stradale, l'animale infatti era stato urtato da un'auto che poi ha continuato il proprio viaggio senza fermarsi. Nonostante le ferite, la volpe stava cercando di raggiungere la campagna al lato della carreggiata dove i veicoli procedono ad alta velocità, con grandi difficoltà, date le condizioni in cui si trovava. I poliziotti notandola hanno fermato il traffico e l'hanno raggiunta. Senza esitare un attimo, l'hanno avvolta in una coperta e prendendola in braccio, l'hanno portata via dalla strada.

La volpe in un centro specializzato per il recupero della fauna selvatica

La volpe, dopo aver superato alla grande i primi giorni, più critici per la sua sopravvivenza, è stata sottoposta ad un importante intervento chirurgico che, come ha spiegato il veterinario, le permetterà di riacquistare bene le funzioni motorie, dopo un necessario percorso di riabilitazione presso un centro specializzato per il recupero della fauna selvatica. Una storia quella della piccola volpe Foxy che gli agenti del Reparto Polizia Stradale di Settebagni hanno preso a cuore. I poliziotti hanno voluto far fronte alle spese veterinarie, organizzando una raccolta fondi volontaria.