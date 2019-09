in foto: Erminio La Rocca [Foto ACSI Campidoglio Palatino].

Tragedia alla mezza maratona Roma by Night Run: Erminio La Rocca, tesserato con la Podistica Ostia, è morto a causa di un malore al quarto chilometro. Ne ha dato notizia l'organizzazione Roma by Night Run stessa, con un comunicato stampa pubblicato sulla propria pagine Facebook: "La Roma by Night Run, il Forhans Team e tutto il mondo del running", si legge nella nota, "è vicina alla famiglia di Erminio. Siamo addolorati e tristi per la perdita di un amico del nostro staff, sempre pronto ad aiutare tutti gli organizzatori in veste di volontario e grande appassionato della corsa. Un forte abbraccio ai famigliari e agli amici della Podistica Ostia". La Rocca, subito soccorso dai sanitari presenti alla gara, è stato trasportato dal personale 118 all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove purtroppo è deceduto.

Il cordoglio per la scomparsa di Erminio La Rocca ha fatto subito il giro dei social e soprattutto tra le associazioni podistiche romane e laziali. "Ci ha lasciato questa notte il caro amico Erminio. Qualche giorno fa, felice di essere stato dichiarato abile e arruolato, si era detto pronto a partecipare alla sua ottava 12×1 ora. Noi ne ricordiamo molte di più con lui, tra pacchi gara da preparare e acqua da distribuire, sempre con l'accompagnamento della sua allegria e della sua generosità. Caro Erminio il nostro cuore continua a battere per te", fa sapere la ACSI Campidoglio Palatino, che ha anche diffuso l'immagine di Erminio La Rocca dopo una gara di qualche tempo fa.