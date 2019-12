Più vigili urbani per le strade di Roma. Duecento sono state le stabilizzazioni nel 2019 che sta per concludersi, mentre trecento saranno le nuove assunzioni previste a inizio 2020. A comunicarlo con grande entusiasmo la sindaca Virginia Raggi, che ha definito i nuovi contratti utili alla sicurezza del territorio, con maggiori agenti al servizio dei cittadini. Uno degli obiettivi della giunta Raggi è infatti proprio quello di avere più vigili in strada: "In soli tre anni, abbiamo già garantito l'assunzione di circa mille nuovi agenti della Polizia locale di Roma Capitale" spiega la sindaca in un post pubblicato sui social network.

"Duecento di loro – continua Raggi – che avevano iniziato a lavorare a tempo determinato, sono stati convocati nei i nostri uffici per firmare la trasformazione del loro contratto a tempo indeterminato", chiarisce, precisando che i numeri si aggiungono ai trecento che avevano già beneficiato della stabilizzazione lo scorso luglio. "Vogliamo infatti che i nostri agenti, dopo un periodo fisiologico di inserimento, diventino parte integrante e attiva di un progetto di ampio respiro. Abbiamo così mille nuovi vigili in organico, operativi a tempo indeterminato sulle strade della città". E ha aggiunto: "Non intendiamo fermarci qui. Prevediamo di esaurire la graduatoria ancora vigente per la polizia locale, chiamando oltre trecento nuovi agenti nei primi mesi del 2020. Assicuriamo così nuove risorse al corpo, rendendolo un riferimento solido e affidabile per tutti i nostri cittadini".