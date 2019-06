Poco dopo le 14 un uomo ha dato fuoco a delle macchine fuori l'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in zona Porta Pia, a Roma, tra via del Policlinico e piazza della Croce Rossa. Per cause ancora da accertare l'uomo, di cui non è ancora conosciuta l'identità, si è avvicinato a una vettura parcheggiata lungo la strada, l'ha cosparsa di benzina e poi le ha dato fuoco con un pezzo di cartone. Immediato l'intervento dei vigilanti dell'ambasciata, che l'hanno bloccato e hanno chiamato la polizia, giunta immediatamente sul posto. L'uomo è stato fermato, ammanettato e portato nel vicino commissariato di Porta Pia per essere identificato e chiarire la sua posizione. Come appreso da Fanpage.it, l'uomo con sé non aveva documenti, e non è stato possibile accertarne ancora l'identità. Sembra però che si tratti di un senza fissa dimora proveniente dal Sudan, che aveva da poco fatto richiesta di protezione internazionale, alla quale non è stata data ancora una risposta. Le fiamme sono state spente subito dai Vigili del Fuoco e la situazione è poi tornata alla calma: resta da capire perché l'uomo abbia deciso di compiere questo folle gesto.

Porta Pia, appicca il fuoco davanti l'ambasciata: sconosciuta l'identità

Il fermato si trova attualmente al commissariato di Porta Pia, dove è stato portato per essere sottoposto ad accertamenti. Le accuse per lui potrebbero essere molto gravi, con la possibilità che sia denunciato per incendio doloso. Il rogo è stato appiccato a un orario in cui le strade sono attraversate da decine di passanti, molti dei quali lavorano in quella zona ed erano usciti per la pausa pranzo. L'uomo, quindi, non ha avuto il tempo di dare fuoco a tutte le vetture – che sono molte – parcheggiate nella zona. Adesso la polizia dovrà determinare la sua identità e capire perché abbia deciso di dare fuoco alle macchine proprio davanti a un luogo tenuto così sotto controllo come l'ambasciata.