in foto: Foto di Reporter Montesacro

Bomba d'acqua sulla capitale nel pomeriggio di oggi, 16 giugno 2020: poco prima delle 17 una pioggia torrenziale ha colpito diversi quartieri di Roma, causando problemi e disagi, soprattutto alla circolazione stradale. Il temporale si sta adesso spostando nelle altri parti della capitale, ed è probabile che nel corso del pomeriggio diverse zone saranno colpite dalla pioggia. E in effetti proprio ieri la Protezione civile aveva emanato un bollettino in cui avvertiva la popolazione che a partire dal pomeriggio di oggi ci sarebbero state forti piogge, che continueranno per le prossime 6-9 ore.