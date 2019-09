in foto: Salvini–pignatta a Parco Schuster (Foto Parco Schuster)

Il volto dell'ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, utilizzato per decorare una pignatta alla festa di chiusura al Parco Schuster, davanti alla basilica di San Paolo a Roma. Il gioco, che si è svolto domenica sera, è stato annunciato così su Facebook: "Le sorprese di questa ultima giornata non finiscono più…stasera ci divertiamo con il gioco tradizionale di tutte le feste: la Pignatta. Appuntamento alle ore 01:00, ovviamente a Parco Schuster". La pignatta piena, immaginiamo, di dolci e regali è stata presa a bastonate da ragazzi bendati (così funziona il classico gioco della pignatta), che hanno colpito ‘la testa di Salvini' fino a rompere il pallone riempito di premi. I dirigenti della Lega hanno denunciato l'episodio, a loro dire violento: "È vergognoso quanto accaduto questa notte nel corso di un evento a parco Schuster. Un gruppo di esaltati ha appeso ad un filo la testa di Salvini e poi ha proceduto a prenderla a bastonate, con tanto di incoraggiamento del dj. Cosa ancora più scandalosa è il fatto che l'evento risulti sponsorizzato mediaticamente dai siti di Roma Capitale". Così in una nota Francesco Zicchieri, coordinatore regionale del partito di Salvini, Claudio Durigon, vice coordinatore regionale, Flavia Cerquoni, coordinatore romano, Maurizio Politi, capogruppo in assemblea capitolina, Daniele Maggi, coordinatore del Municipio Roma 8, e Franco Federici e Raffaella Rosati, consiglieri municipali.

"Abbiamo già predisposto un'interrogazione urgente al sindaco per sapere se abbiano usufruito di finanziamenti pubblici e sopratutto chiediamo che Virginia Raggi si dissoci immediatamente da tale gesto, togliendo eventuali autorizzazioni a questi fomentatori di odio", chiedono i leghisti. D'accordo anche Roberto Giachetti, che farà parte del nuovo partito annunciato oggi da Matteo Renzi, ma che è stato candidato sindaco del Partito democratico alle scorse comunali: "Ecco tutto questo mi fa schifo. Ma proprio schifo. Una barbarie inaccettabile".