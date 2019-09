Mattina d'inferno per una donna anziana di 79 anni. La donna stava rientrando nella propria abitazione in via Conegliano al Tuscolano quando è stata aggredita da due persone – un uomo e una donna – che prima l'hanno brutalmente picchiata, dandole persino dei violenti colpi in testa, e poi l'hanno derubata della collanina d'oro che portava al collo. Le urla della signora hanno attirato i vicini, che hanno chiamato le forze dell'ordine, costringendo così la coppia a fuggire. La donna, una ragazza romena di 31 anni, è stata fermata poco dopo dagli agenti di polizia di stato del commissariato Appio, che l'hanno individuata facilmente grazie alle testimonianze della signora aggredita e di alcuni condomini. Inoltre, era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, così che è stato possibile determinare la sua partecipazione alla violenta aggressione.

Anziana rapinata e aggredita mentre entra in casa, polizia chiamata dai vicini

Il complice, invece, non è stato ancora ritrovato. La donna è stata fermata in via Acireale dopo poco tempo passato dall'aggressione: sono stati proprio i condomini a indicare alla polizia la via di fuga della coppia. Evidentemente i due si erano però separati, perché in quel momento lei era sola. Le indagini per individuare il complice proseguono, mentre la 31enne è stata prima accompagnata presso gli uffici del commissariato San Giovanni, e poi arrestata con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Poi, è stata portata in carcere. Sotto shock l'anziana donna, che tutto credeva tranne di essere aggredita nel bel mezzo della mattina mentre stava aprendo la porta di casa solo per una catenina. Solo le sue urla e l'intervento dei vicini hanno scongiurato il peggio.