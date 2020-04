Era un pericolo per la moglie e per la figlia, che picchiava e insultava da anni. E così, un uomo di 47 anni, è stato denunciato dalla convivente per la seconda volta in 5 anni e arrestato. A fermare l'uomo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, che sono andati nell'appartamento di via Doria a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Una volta arrivati hanno trovato una situazione molto tesa: in casa c'erano il 47enne, visibilmente agitato, la convivente, la sorella e e la figlia della donna. La cognata dell'uomo era intervenuta sia per evitare che la situazione degenerasse, sia per accompagnare la sorella e la nipote in questura a sporgere denuncia. I comportamenti dell'uomo, infatti, erano sempre più violenti e fuori controllo, sia verso la moglie sia verso la figlia. Ma è stata proprio la presenza della cognata a infastidire ancora di più il 47enne.

Il 47enne già arrestato per maltrattamenti nel 2013

Prendendo a pretesto la presenza della donna, l'uomo ha iniziato a litigare con la moglie, le ha sequestrato il cellulare e l'ha strattonata violentemente per un braccio, tanto che è dovuta ricorrere alle cure dei medici per il forte dolore. Dopodiché, non pago di quanto aveva già fatto, si è scagliato anche contro la figlia e in cane. Appena i poliziotti sono arrivati, lo hanno ammanettato e portato via. Dagli accertamenti effettuati e dal racconto della donna, è emerso che l'uomo era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nel 2013, e allontanato da casa fino al 2015. Dopo due anni, la coppia ha avuto una riconciliazione, ma il 47enne ha iniziato sin da subito ad avere comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia, rendendo di fatto la convivenza estremamente pericolosa per la loro incolumità.