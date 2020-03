Ha denunciato il marito magistrato per maltrattamenti in famiglia. A finire sotto esame della Procura di Roma Mario Fresa, cinquantanove anni, procuratore generale della Corte di Cassazione. A risportare la notizia Federica Angeli su La Repubblica. Secondo il racconto della donna, una trentaduenne sudamericana, la scorsa settimana al culmine di una lite nata per motivi di gelosia, il marito l'ha colpita alla tempia destra, sferrandole un pugno che le ha provocato un ematoma. Non contento, l'ha minacciata di portarle via il figlio, se lo avesse denunciato. Un gesto che si è consumato in un'abitazione del centro storico, alla presenza della tata e del loro bambino.

Contusione al volto e sette giorni di prognosi

Ma nonostante le minacce del marito, la donna, sotto chock, si è fatta forza, ha chiamato il 112 Numero Unico per le Emergenze, e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti, giunti all'interno dell'abitazione, notato lo stato d'agitazione della donna, hanno chiamato i soccorritori del 118, che l'hanno trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I, dov'è stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza. Il medico le ha riscontrato una contusione al volto e l'ha dimessa con sette giorni di prognosi.

Donna denuncia il marito magistrato

Il giorno dopo, tornata a casa della madre lontana dal suo aguzzino, ha contattato il telefono rosa, per chiedere di essere seguita da un avvocato e ha denunciato il marito violento. Nel frattempo, oltre al trauma subito sia fisico che emotivo, la donna ha raccontato di aver ricevuto telefonate da amiche e colleghe dell'uomo che le consigliavano di tornare a casa e di fare finta di nulla, tanto nessuno le avrebbe creduto e dicendole che non era giusto rovinare la carriera del marito. Ora la pozione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti della Procura di Roma.