Ha aggredito e riempito di botte la mamma anziana per estorcerle il denaro per comprare la droga. Per questo la donna è stata costretta dal figlio a scappare di casa. La vicenda è accaduto a Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova, Comune in provincia di Roma. A spaventarla il suo comportamento con il quale l'uomo si era reso responsabile di continui maltrattamenti e violenze dei confronti della donna. Il responsabile è stato arrestato ed è finito in manette. Gli episodi di violenza andavano avanti da diverso tempo. Il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli è arrivato a seguito delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Mentana. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un 51enne tossicodipendente, già noto alle forze dell'ordine, infliggeva alla madre settantenne aggressioni e percosse, minacciandola anche con un coltello. In uno degli ultimi episodi l'uomo è rientrato a casa fuori di sé, ha cercato la madre e le ha gridato contro: "Dammi i soldi per la droga".

Arrestato uomo violento

Continue richieste di denaro che la donna si era stancata di soddisfare, perché stava male all'idea che il figlio si rovinasse con le sue mani assumendo sostanze stupefacenti. Per questo la donna, esausta, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine e di denunciarlo. Ai militari ha raccontato che il figlio violento la svegliava di soprassalto e la costringeva ad uscire di casa di notte per comprargli le sigarette. I carabinieri hanno ascoltato attentamente il racconto della donna, raccolto le informazioni necessarie e svolto alcune verifiche di rito. Terminati gli accertamenti, l'uomo è stato fermato e portato nel carcere nel carcere a Rebibbia, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.