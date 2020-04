in foto: Foto di repertorio

Lo hanno aspettato nel giardino condominiale della sua abitazione, gli hanno puntato contro una pistola, lo hanno pestato e lo hanno costretto a consegnare tutto il denaro che aveva in casa. Una violenza senza fine quella messa in atto da due uomini di 34 e 25 anni, che hanno picchiato l'uomo per soli 45 euro in via Corrado Barbagallo. Poi sono scappati, pensando che forse l'avrebbero fatta franca e che la vittima non li avrebbe denunciati alla polizia. E invece sono stati arrestati poco dopo, perdendo anche quel magro bottino che avevano tolto all'uomo. L'episodio è avvenuto nel giardino condominiale di un palazzo in via Barbagallo: la vittima stava tornando in casa insieme alla compagna, quando è stato bloccato dai due rapinatori, che minacciandolo con una pistola gli hanno intimato di dargli dei soldi. Lui non li aveva con sé però, ed è stato brutalmente pestato e costretto a entrare in casa per cercare delle banconote.

La vittima ha dato ai due uomini tutti i soldi contanti che aveva in casa, una piccola somma di 45 euro. Preso il denaro, i due ladri sono fuggiti, pensando di farla franca e riuscire ad allontanarsi in tempo. L'uomo rapinato però, ha chiamato la polizia, che in poco tempo è giunta sul posto. Dopo aver raccolto la testimonianza dell'uomo e della sua compagna, si sono messi sulle tracce dei due ladri, trovandoli poco dopo. Uno in particolare è stato riconosciuto dalla felpa. Quando hanno provato a fermarli, hanno dovuto ingaggiare una breve colluttazione dato che i due non volevano saperne di essere arrestati. Sono stati però bloccati e disarmati in poco tempo. Adesso dovranno rispondere delle accuse di rapina e lesioni aggravate in concorso, e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, medicata in ospedale, ha riportato un trauma cranico, un trauma all'arto superiore destro e all'emitorace sinistro.