in foto: Immagine di repertorio

Ha reso la vita impossibile a dieci condomini che quasi ogni notte erano svegliati dalla donna che con urla e minacce gli vietava il sonno, spesso citofonava caso per farli svegliare. Per questo la 47enne Luana Piggianelli è stata arrestata con l'accusa di atti persecutori. È accaduto a Roma, alla Garbatella, e i fatti risalgono al 2017 quando dopo la denuncia presentata proprio dai 10 condomini dello stabile al civico 5 di via Pasquale Tosi, il pm Giulia Guccione ha disposto l'arresto della donna.

I bambini che giocavano in cortile aggrediti dalla donna

Ieri tutti i protagonisti di questa vicenda sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari di Roma durante un incidente probatorio nel quale sono emerse le molestie subite: la 47enne infatti avrebbe aggredito in più occasioni anche i bimbi che si incontravano in cortile per giocare. Per questo genitori e nonni erano costretti a proibire ai bambini di giocare per non essere aggrediti dalla stalker. Mentre dopo aver urlato e aggredito verbalmente quasi tutti i condomini la 47enne avrebbe anche minacciato con botte e ritorsioni un'anziana disabile residente nello stabile per estorcerle del denaro, poi utilizzato per comprare dell'alcol.