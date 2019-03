in foto: La voragine che si è aperta in via della Magliana, Roma

Si è aperta nella giornata di ieri, lunedì 5 marzo 2019, una grossa voragine in via del Fosso della Magliana, tra Corviale e Tor di Valle, periferia sud ovest di Roma. La voragine, stando a quanto si apprende, è stata causata da un'importante perdita idrica. Sul posto, per risolvere la questione, sono intervenuti gli addetti di Acea Ato2 con il supporto della Direzione Tecnica e degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere sostituito un tratto di conduttura idrica di circa 100 metri. La strada dovrebbe rimanere chiusa almeno per tre giorni.

Notevoli i disagi alla circolazione a causa della chiusura della strada. Ieri l'annuncio del presidente del Municipio XI di Roma, Mario Torelli, Movimento 5 Stelle: "Attenzione: via del fosso della Magliana chiuso in entrambi i sensi causa voragine. Sul posto la polizia locale".