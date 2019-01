in foto: foto di repertorio

ROMA – Un ragazzo di 21 anni è rimasto seriamente ferito in un grave incidente stradale sulla via Prentestina bis, nella zona di Tor Tre Teste. Il ragazzo stava guidando la sua motocicletta, una Yamaha, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, battendo violentemente sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo al Policlinico Tor Vergata, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute: è in prognosi riservata.

La Prenestina bis è stata chiusa in entrambe le direzioni, così come la rampa di accesso al Grande Raccordo Anulare, per consentire l'intervento dei sanitari e per permettere agli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Municipale, giunti sul posto, di effettuare i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara. L'incidente, con la conseguente chiusura della strada, ha causato gravi disagi alla circolazione automobilistica, mandando in tilt il traffico per parecchio tempo.