Secondo i romani la pulizia delle strade e dei marciapiedi, la pulizia in particolare di campane e cassonetti dei rifiuti e la presenza dei cestini di raccolta meritano un 3, un'insufficienza grave. Questo emerge da un'indagine condotta dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale in merito al settore dell'igiene urbana della città. Le rilevazioni, si legge, sono rivolte a un campione rappresentativo di 5.670 cittadini romani dai 15 anni in su, 384 per Municipio e sono state svolte a ottobre. I voti attribuiti ai singoli aspetti (Figura 24) non raggiungono in nessun caso il 6 pieno. L'unica quasi sufficienza viene data ai Centri di Raccolta (voto 5,7), anche se il 16 per cento degli intervistati afferma di non conoscerne l'esistenza.

La Figura 24 mostra la media su Roma dei voti attribuiti ai singoli aspetti, che in nessun caso raggiungono il 6 pieno, manifestando così un’insoddisfazione di fondo “trasversale” nei confronti del servizio. In particolare, gli aspetti giudicati più severamente sono quelli relativi alla pulizia e al decoro delle strade (pulizia delle strade e delle aree intorno ai cassonetti, dotazione di cestini), che non superano il 3,5. I voti dei servizi che fanno capo alla raccolta rifiuti vanno dal 4 della raccolta stradale, al 4,8 del porta a porta fino alla quasi sufficienza dei Centri di Raccolta (5,7), voto medio più alto in assoluto. La comunicazione ottiene invece un 5.

Per i cittadini negli ultimi sei mesi il servizio di pulizia stradale è peggiorato, per il 43 per cento, mentre è migliorato solo per il 10 per cento degli intervistati. La raccolta dei rifiuti è migliorata per l'8 per cento e peggiorata per il 39 per cento. Solo il 2 per cento degli intervistati è molto soddisfatto dello spazio residuo nei cassonetti dell'indifferenziata, in quelli della differenziata, per il funzionamento dei cassonetti e per la loro pulizia. Tre romani su dieci non sono per niente soddisfatti di questi servizi. La percentuale si alza al 47 per cento di insoddisfatti per quanto riguarda l'igiene e il decoro dei cassonetti.