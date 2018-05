Secondo Ama la nuova emergenza rifiuti a Roma è solo colpa dei cittadini. L'azienda fa sapere, attraverso un comunicato ufficiale, che da gennaio 2018 a oggi sono state raccolte 17mila tonnellate di rifiuti, pari al 3 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta, secondo la società municipalizzata che si occupa della raccolta e del trattamento dell'immondizia romana, di "un'inaspettata e considerevole impennata nella produzione di materiali ‘scartati' da residenti, lavoratori pendolari e turisti della Capitale". Dal 2011 al 2017 l'Italia ha registrato una costante diminuzione dei rifiuti prodotto, ma nei primi tre mesi del 2018, per la prima volta dopo sette anni, sono stati raccolti più rifiuti rispetto alla media del periodo. E' cresciuta sia la raccolta differenziata che quella indifferenziata. Il mese più critico è stato aprile quando, sempre secondo Ama, "un eccezionale flusso turistico attratto anche da nuovi grandi eventi di successo" ha determinato un'impennata nella produzione dei rifiuti, la cui produzione è cresciuta di oltre l'8 per cento rispetto ad aprile 2017. "Dati di raccolta insolitamente alti" anche il primo maggio, quando sono state raccolte 500 tonnellate in più rispetto al primo maggio dello scorso anno.

Ama sta facendo fronte all'emergenza con turni lavorativi raddoppiati anche nei festivi negli impianti di trattamento, che già sono stracolmi. Nonostante le criticità, sostiene l'azienda, "Roma continua a differenziare registrando nel primo trimestre del 2018 un 44,8% di materiali riciclabili recuperati (rispetto al 44,4% dell’anno precedente)". Gli impianti di trattamento meccanico biologico del Salario e di Rocca Cencia, fa sapere ancora Ama, hanno lavorato a pieno ritmo anche oggi, domenica 6 maggio, in via straordinaria. "Tutte le situazioni più critiche si stanno progressivamente recuperando per un veloce rientro alla normalità previsto per i prossimi giorni. Sono stati programmati giri supplementari di pulizia, anche nel pomeriggio odierno, attorno alle postazioni di raccolta svuotate dai mezzi compattatori, se e dove necessario", si legge nel comunicato.