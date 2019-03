Dei passeggeri particolari sabato a bordo del bus 170 di Atac, che da piazzale dell'Agricoltura all'Eur arriva alla Stazione Termini: al guinzaglio una pecora e un maiale sono andate in giro in centro con i loro animali. Il video, girato dallo stesso conducente dell'autobus (che commenta "questa ragazzi mi mancava") postata sui social network è diventato subito virale, aggiungendo un nuovo capitolo al "bestiario" degli animali a spasso per la capitale.

A raccontare la singolare storia degli animali al guinzaglio è il Messaggero. La pecora si chiama Hansel, il maiale Dior. La prima è sarda e la seconda vietnamita. Sono due cuccioli e sono stati salvati dalle loro padrone – Sara Belli e Paola Samaritani – che li hanno adottati. La pecorella sarebbe stata destinata al macello, mentre il maialino è stato abbandonato probabilmente da chi l'aveva preso con sé come animale da compagnia per poi abbandonarlo.