in foto: Foto Vincenzo Livieri – LaPresse 15–10–2018 – Roma Cronaca Rapina ad una filiale della banca Popolare di Novara in Piazza Augusto Lorenzini, a Portuense Photo Vincenzo Livieri –

Minuti di terrore in una banca di Roma nel pomeriggio di oggi. Cinque banditi armati e con i volti camuffati da parrucche, cappucci e occhiali da sole, sono entrati in una filiale in zona Portuense da un buco nella parete fatto da un locale adiacente. Una volta all'interno hanno aggredito e disarmato una guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti.

Il direttore della filiale è svenuto

Il direttore, l'unico che conosceva i codici del caveau, si è sentito male e, seppure minacciato, non è riuscito a rivelare la combinazione ai rapinatori, che sono scappati, senza bottino, pochi istanti prima dell'arrivo della polizia. La banca, riporta il Corriere della Sera, è una filiale della Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini. Un'ambulanza è intervenuta sul posto per soccorrere il direttore che, stando a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende, i passanti si sono accorti che qualcosa di strano stava accadendo all'interno e hanno dato loro l'allarme.

La polizia ha organizzato posti di blocco in molte zone della città e un elicottero si è sollevato in volo per controllare dall'alto le strade. Gli agenti hanno già ritrovato le parrucche usate dai rapinatori, la pistola rubata a un vigilantes e il contenuto di tre cassette di sicurezza. Già acquisite le registrazioni delle telecamere della banca e quelle di videosorveglianza della zona.