in foto: Immagine

Ha rapinato un passeggero a bordo di un autobus ma è stato arrestato dai carabinieri. Paura su un mezzo Atac della linea 314. I fatti sono accaduti la scorsa sera a bordo di un bus in transito lungo via Prenestina a Roma. Autore del gesto un 25enne originario del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, che è finito in manette con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo le informazioni apprese, il 25enne è salito a bordo della vettura del servizio di trasporto pubblico della Capitale e ha preso di mira un uomo, un 39enne di nazionalità Etiope. Avvicinatosi a lui, lo ha minacciato chiedendogli di dargli con insistenza lo smartphone. Il 39enne, spaventato, non ha esitato un momento e gli ha consegnato il telefonino. Poi il 25enne si è dato alla fuga.

Rapina un uomo sull'autobus: arrestato dai carabinieri

Il bus era all'altezza di via Cocconi quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti, attirati dalle grida della vittima della rapina che ha chiesto aiuto con la speranza che le forze dell'ordine si trovassero nei paraggi e potessero intervenire per recuperare il suo cellulare. L'uomo, approfittando della fermata dell'autobus, è sceso in fretta dal mezzo, ma non è sfuggito alla vista dei militari, che lo hanno raggiunto. Alla vista dei carabinieri, il 25enne li ha aggrediti con calci e pugni, poi è stato bloccato. I militari lo hanno arrestato e portato in caserma, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.