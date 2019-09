Spari contro un portone alle 10 di questa mattina in via della Marranella, nel quartiere di Tor Pignattara. Un uomo a bordo di uno scooter è passato verso le 10 del mattino nella zona, ha tirato fuori dalla giacca una pistola semiautomatica e ha sparato quattro colpi d'arma da fuoco verso un portone, infrangendone i vetri. Sul posto la polizia per indagare sul caso, su cui c'è il massimo riserbo: nessuna traccia dell'uomo, che dopo aver sparato si è dileguato. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo e di capire chi fosse il destinatario dei colpi. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, solo shock e paura nei residenti che hanno sentito gli spari e che hanno temuto il peggio. Ignoti i motivi del gesto, che porterebbe a pensare a una vera e propria intimidazione. Secondo le prime informazioni, infatti, non essendoci nessun ferito, sembrerebbe che i colpi d'arma da fuoco siano stati esplosi esclusivamente contro il portone e non contro qualcuno in fuga. Un gesto per far paura o per avvertire di qualcosa: ed è per questo che la polizia vuole capire chi è che abiti nel palazzo e chi potrebbe essere la persona destinataria dei proiettili.

Gli spari sono stati esplosi in pieno giorno, alle 10 del mattino, quando il quartiere di Tor Pignattara è pieno di persone che attraversano la zona. Via della Marranella, inoltre, è piena di negozi e attività commerciali: per qualche ragione, chi era a bordo dello scooter ha scelto di agire alla luce del sole, forse certo di non essere individuato. Saranno i poliziotti a indagare sul caso a cercare di risalire alla sua identità, visionando anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.