in foto: Immagine di repertorio

Hanno minacciato di morte l'autista e bloccato il bus. Questa la reazione di due passeggeri sorpresi a viaggiare senza biglietto a bordo del mezzo adibito al trasporto pubblico capitolino. L'episodio, l'ennesima aggressione a un dipendente Atac, è avvenuto a bordo di una vettura della linea 649, che copre il tragitto tra i capolinea Stazione Tiburtina e Largo Don Orione. Protagonisti della vicenda un ventunenne e un trentunenne, con precedenti. Secondo le informazioni apprese, il mezzo era in via Don Orione, traversa di via Appia Nuova e nei pressi della metro Ponte Lungo, quando l'autista quarantunenne si è accorto che i due passeggeri stavano viaggiando senza biglietto.

Autista soccorso per un malore

Li ha rimproverati, obbligandoli a scendere dall'autobus, ma loro si sono opposti e lo hanno minacciato di morte. L'uomo, vittima delle grida dei due, ha subito un malore improvviso e il mezzo non è ripartito, bloccando la circolazione dell'intera linea. A dare l'allarme i passeggeri a bordo dell'autobus che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute del conducente, hanno chiesto l'intervento di forze dell'ordine e ambulanza.

Passeggeri denunciati

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, che hanno denunciato i due a piede libero per interruzione di pubblico servizio e minacce. Arrivati in soccorso dell'autista, i paramedici lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale, dove ha ricevuto alcuni giorni di prognosi.